Satriano e il debutto da sogno: «Grazie alla mia famiglia e all’Inter!»

Satriano ha esordito con la maglia dell’Inter contro il Genoa. Sui social, il giovane attaccante ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questo suo sogno, a partire dalla sua famiglia e dalla società nerazzurra.

GRAZIE DI CUORE – Quando Hakan Calhanoglu, autore di una prestazione sontuosa, ha lasciato il campo, i tifosi dell’Inter assiepati a San Siro hanno potuto finalmente vedere all’opera il giovane Martin Satriano (qui le pagelle). L’attaccante uruguaiano è entrato al 77′ della larga vittoria contro il Genoa e si è battuto su diversi palloni, confermando la sua fama di grande lottatore. Su Instagram, Satriano ha dedicato un pensiero a chi l’ha accompagnato in questo percorso: “È arrivato quel debutto che tanto sognavo e che insieme alla mia famiglia abbiamo lottato per realizzare. Grazie papà, mamma e fratelli per avermi dato forza. Grazie Flor Abella per essere sempre con me. Grazie Inter per aver avuto fiducia in me e in tutti i miei compagni e per avermi sempre aiutato. Una gioia immensa debuttare in casa nostra e con voi sugli spalti”. Di seguito il toccante post di Satriano dal suo Instagram ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martin Satriano🇺🇾 (@satrianoo)