Santon, foto con Ranocchia: “5 anni fa Italia. Lottiamo tutti insieme!”

Santon ha voluto commentare il momento attuale e la lotta al Coronavirus su Instagram. Il terzino ex Inter ha pubblicato una vecchia foto con Andrea Ranocchia, ripercorrendo le tappe nella Nazionale dell’Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

DALLA NAZIONALE AL CORONAVIRUS – Davide Santon ha avuto una carriera altalenante, tra infortuni e prestazioni inizialmente ottime e poi negative. Il terzino ora è alla Roma, ma 5 anni fa era tempo di Italia in compagnia di Andrea Ranocchia (vedi post in basso). Ecco le sue parole su Instagram: “Oggi, 5 anni fa, giocavo per la mia Nazionale. ITALIA siamo forti, lottiamo tutti insieme! Quando tutto questo sarà finito saremo ancora più grati per il dono della vita e per il fatto di essere italiani”.