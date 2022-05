FOTO – Sanchez sfida la Juventus: «Oggi in allenamento come in finale di Supercoppa Italiana!»

Sanchez lancia la sfida alla Juventus in vista della finale di Coppa Italia, ricordando la vittoria in Supercoppa Italiana.

IN ALLENAMENTO – Alexis Sanchez in allenamento oggi ad Appiano Gentile si prepara a sfidare la Juventus in finale di Coppa Italia. Il cileno sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae in allenamento dopo aver realizzato un gol, ricordando la finale vinta contro la Juventus in Supercoppa Italiana.

Di seguito la foto pubblicata da Sanchez sui social.