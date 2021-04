Sanchez: «Non si molla mai! Inter famiglia, tutti per uno»

Sanchez celebra la vittoria di ieri in Inter-Sassuolo. L’attaccante cileno, con una storia sul suo account ufficiale Instagram, manda un messaggio di gruppo a seguito del 2-1 valso la decima vittoria consecutiva in Serie A.

AVANTI ANCORA COSÌ – Alexis Sanchez ieri è subentrato al 76′ di Inter-Sassuolo al posto di Lautaro Martinez, mancando nel finale il gol della tranquillità con un pallonetto risultato purtroppo alto di poco. Oggi, all’indomani della partita, ha mostrato la sua soddisfazione per i risultati di gruppo. “Uno per tutti, tutti per uno. Dai famiglia, non si molla mai!”, il messaggio postato da Sanchez con una storia sul suo profilo ufficiale Instagram.