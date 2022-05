Sanchez, il leone ruggisce dopo Udinese-Inter: «Non si molla mai!»

Sanchez non vuole arrendersi e continua a credere allo scudetto. L’Inter ha sconfitto l’Udinese in trasferta e il campione cileno ha commentato così sui propri social.

LEONE – Alexis Sanchez, grande ex della sfida, è entrato nel corso della ripresa di Udinese-Inter insieme a Joaquin Correa, andando a formare una coppia d’attacco di alta qualità tecnica. I nerazzurri hanno portato a casa tre punti pesantissimi e, sui propri social, il fuoriclasse cileno è tornato a ruggire alla sua maniera: “Non si molla mai!”. Il gruppo di Simone Inzaghi ci crede ancora e continua l’inseguimento al Milan per il primo posto in classifica (vedi dichiarazioni). Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alexis Sanchez