Sanchez in mostra in allenamento, l’Inter risponde: tifosi scatenati!

Sanchez al centro dell’attenzione dopo il buon ingresso in Coppa Italia contro il Napoli. L’attaccante è a caccia di conferma in nerazzurro anche per la prossima stagione (qui le ultime). Intanto mostra una bella foto dell’allenamento odierno su Instagram e l’Inter risponde

IN CRESCITA – Alexis Sanchez appare in crescita, dopo una prima parte di stagione fortemente condizionata dagli infortuni. La risalita del cileno viene paragonata al calo di Lautaro Martinez, tanto che molti media e i tifosi mettono in discussione la titolarità dell’argentino. Il cileno intanto mostra su Instagram una foto dell’allenamento in cui appare in gran forma. L’Inter risponde con tre faccine di fuoco, mentre i tifosi si scatenano nei commenti. Molti chiedono la permanenza, altri addirittura che prenda il posto di Lautaro Martinez in attacco. Pensieri condivisi dalla maggioranza e che già hanno raggiunto più di 1000 likes. Di seguito il post.