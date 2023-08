Sanchez: «Grazie al Marsiglia. Volevo continuare con voi ma…»

Alexis Sanchez si è appena unito all’Inter e ha deciso di mandare un messaggio ai tifosi del Marsiglia. Un particolare nel suo commento su Instagram.

CONTRARIO – Alexis Sanchez scrive un messaggio particolare: «Per Marsiglia e la sua gente ho solo parole di ringraziamento, ai dirigenti, alla squadra medica, al personale di cucina e a tutti coloro che lavorano nel club. Grazie ai miei colleghi con cui ho condiviso momenti molto belli. Grazie per avermi sopportato e scusa per aver tanto preteso in ogni partita e allenamento. E soprattutto a tutto il popolo marsigliese, che ha sempre dimostrato il suo sostegno e affetto nel bene e nel male. Questa è una cosa molto bella. Per concludere, vorrei chiarire alcune voci e dire che da parte mia c’è stata intenzione di continuare a Marsiglia. L’ho sempre detto così, ma gli accordi dipendono da due parti, non solo da me.. e questa volta la dirigenza aveva altre opzioni. Ma lo rispetto»