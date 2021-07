Sanchez dopo l’infortunio: «Adesso riposo. Immaginate fossi stato bene…»

Sanchez ieri è durato un tempo in Brasile-Cile, dando poi forfait per infortunio (vedi articolo). Via Instagram, l’attaccante dell’Inter prova a rilanciarsi per tornare in forma.

RISCATTO – Alexis Sanchez ha chiuso la sua Copa América giocando appena quarantacinque minuti. Dopo aver saltato tutta la prima fase per un problema al polpaccio destro, è tornato (titolare) la scorsa notte in Brasile-Cile. Non è andata bene: la Seleçao ha vinto 1-0 e lui è uscito all’intervallo per un nuovo infortunio. Sul suo account Instagram commenta: “Nulla da rimproverarci ragazzi, testa alta e orgogliosi di ognuno di noi. Famiglia. Alla banda delle rockstar rimangono ancora diversi concerti da fare. Se con una gamba in meno ce la siamo giocata contro chiunque… immaginate se fossi stato bene. Adesso devo riposare per tornare al 100%”.

