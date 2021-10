Sanchez carico in vista di Inter-Juventus: «Oggi al lavoro!»

Alexis Sanchez si carica in vista di Inter-Juventus, sfida in programma a San Siro domenica sera. Attreaverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha infatti pubblicato una serie di foto che lo vedono protagonista dell’allenamento di oggi. Una in particolare con Ionut Radu.

AL LAVORO – “Oggi allenamento!” con queste parole Alexis Sanchez ha accompagnato alcune delle immagini che lo vedono protagonista nella sessione di oggi. In particolare una, con Ionut Radu, suo avversario nella partitella odierna e al quale è riuscito a segnare. Il cileno sembra essere carico e chissà che proprio in Inter-Juventus non possa dare il suo contributo.