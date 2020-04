Sanchez: “14 anni fa debutto Cile. Che sogno! Il leone continua intatto”

Sanchez ha pubblicato un post su Instagram per ricordare il suo debutto con la maglia del Cile. L’attaccante dell’Inter (qui le ultime sul mercato) esprime anche il suo spirito da “leone”: segnale anche per il prossimo futuro e l’eventuale finale di stagione? Ecco le sue dichiarazioni

COME UN LEONE – Di seguito le parole di Alexis Sanchez su Instagram: “Il 27 aprile 2006 ho debuttato per il mio paese, il Cile. Sono passati 14 anni e ancora non realizzo: ho solo parole di ringraziamento per tutte quelle persone che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno. I miei compagni, i medici, i magazzinieri, il personale tecnico ecc… Grazie mille per tutto. Il leone è ancora intatto”.