Salernitana-Inter, tutto pronto all’Arechi: le immagini dallo stadio

Si avvicina sempre di più il calcio d’inizio di Salernitana-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Tutto pronto allo stadio Arechi, come mostrano le immagini pubblicate dalla pagina Twitter ufficiale della società nerazzurra.

TUTTO PRONTO – Si avvicina il momento del calcio d’inizio di Salernitana-Inter allo stadio Arechi di Salerno. I nerazzurri sono a caccia della sesta vittoria di fila in campionato, con tre punti che sarebbero fondamentali per mantenere la vetta della classifica. Dall’impianto di gioco della squadra campana, arrivano le prime immagini in vista della gara.

CALCIO D’INIZIO – Alle 20.45 arriverà il fischio d’inizio della sfida, con Simone Inzaghi che dovrebbe confermare dieci degli undici visti contro il Cagliari la scorsa domenica (vedi ultime di formazione).