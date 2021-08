Salcedo, morale alto dopo Inter-Dinamo Kiev: «Sempre positivo»

Eddie Salcedo è stato uno dei giocatori a entrare nel finale dell’amichevole vinta dall’Inter per 3-0 contro la Dinamo Kiev (vedi gol e highlights), prendendo il posto di Hakan Calhanoglu. Dopo la sfida è arrivato il commento attraverso il suo account Instagram.

POSITIVO – Eddie Salcedo è uno dei giocatori rientrati in estate dai prestiti, nonché sulla lista dei probabili partenti. Nonostante tutto, l’attaccante è entrato in campo nel finale dell’amichevole tra Inter e Dinamo Kiev, prendendo all’81’ il posto di Hakan Calhanoglu. Con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, ha commentato in questo modo la sua prestazione: “Sempre positivo!”.

