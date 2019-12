Salcedo: “Inter e Verona, 2019 indimenticabile. Mi ha cambiato la vita”

View this post on Instagram

È stato probabilmente l’anno più importante della mia vita. Perché mi ha cambiato la vita. L’Inter. Il mercato. Il Verona. La serie A. La prima da titolare. Il primo gol. Sorrisi ma anche il primo serio infortunio. Ma siamo qui. Sono qui. Che sorrido. E mi godo i miei cari, la mia famiglia, ogni singolo istante della mia vita sperando che quello successivo sia ancora più bello. 2019 sarai indimenticabile! 🔜2020 🟡🔵