Roma-Inter, Calhanoglu sempre più trascinatore: «È così che facciamo!»

Calhanoglu è stato tra i migliori in campo anche nella vittoria dell’Inter sulla Roma (qui le pagelle). Il centrocampista, sui propri social, carica l’ambiente nerazzurro, sempre più in fiducia.

AVANTI – Hakan Calhanoglu è letteralmente inarrestabile in questo scorcio di stagione. Contro la Roma, il centrocampista turco ha sbloccato il match con una traiettoria velenosa direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. L’Inter ha poi dilagato vincendo il match per 0-3 (vedi articolo). Il numero venti nerazzurro, oltre al gol, ha anche realizzato l’assist per il raddoppio di Edin Dzeko dopo una stupenda azione corale. Sul proprio account Instagram, il classe ’94 ha postato alcune foto del match dell’Olimpico e ha commentato: “È così che facciamo!”. La fiducia nei propri mezzi continua a crescere, così come la sua importanza nello scacchiere di Simone Inzaghi. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu