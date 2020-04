Ricky Alvarez non dimentica i duelli con la Juventus: “Inter, grandi ricordi”

Ricky Alvarez non ha lasciato il segno con la maglia dell’Inter. Il trequartista, però, non sembra ricordare in maniera negativa il periodo con la maglia nerazzurra. In particolare, il calciatore rammenta una sfida contro la Juventus su Instagram

RICORDI DI INTER – Il passato di Ricky Alvarez all’Inter non è stato certamente entusiasmante. Qualche buona giocata e qualità, ma un impatto mai realmente decisivo per restare a lungo in nerazzurro. Nonostante i trascorsi, il calciatore non ha dimenticato il club milanese. In particolare, l’argentino si è concentrato su una partita contro la Juventus, postando una foto con Chiellini: “Grandi ricordi”. Di seguito il suo post.