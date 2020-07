Ribery soddisfatto dopo Inter-Fiorentina: “Punto a Milano, la squadra…”

Franck Ribery ha affidato al suo profilo ufficiale “Instagram” il suo commento per la prestazione della squadra viola in Inter-Fiorentina. L’attaccante francese ha espresso soddisfazione per il pareggio ottenuto a San Siro.

PUNTO PREZIOSO – È soddisfatto Franck Ribery dopo Inter-Fiorentina. La squadra di Iachini è riuscita infatti a portare via un punto dopo il pareggio di San Siro, frutto anche della grande prestazione del portiere Terracciano e di due legni che hanno fermato Romelu Lukaku prima e Alexis Sanchez poi. L’attaccante francese ha affidato al suo profilo ufficiale “Instagram” le parole per commentare lo 0-0 di ieri, facendo i complimenti ai compagni: “Un punto a Milano, un buon lavoro di tutta la squadra”.