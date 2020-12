Real Madrid, niente biscotto? Voglia di vincere: “Solo due giorni…”

Oltre alla preparazione dell’Inter per la sfida contro lo Shakhtar Donetsk (QUI le ultime sull’allenamento di oggi), anche il Real Madrid lavora duro per la partita decisiva contro il Borussia Monchengladbach. Secondo quanto trapela dai canali social degli spagnoli, sembra tanta la voglia di vincere.

NIENTE BISCOTTO? – Anche se, come sempre, sarà il campo a dare gli ultimi verdetti, da quanto trapela prima della partita sembra che il Real Madrid non abbia intenzione di accontentarsi di un pareggio contro il Borussia Monchengladbach. Un risultato che sarebbe fondamentale, dal momento che un semplice pareggio – anche in caso di vittoria dell’Inter – condannerebbe i nerazzurri all’eliminazione dai gironi. “Mancano solo due giorni”, il conto alla rovescia degli spagnoli, con il video dell’allenamento di oggi.