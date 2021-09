FOTO – Ranocchia sprona Sanchez in allenamento: «Vai Nino!»

Prosegue la preparazione a Inter-Atalanta di sabato sera, ore 18.00. Andrea Ranocchia ha pubblicato una foto dell’allenamento di oggi, immortalato in un’azione con Alexis Sanchez.

VAI NINO – Andrea Ranocchia sfida Alexis Sanchez in allenaemento. Aria serena, ma anche tanta voglia di far bene in casa Inter in vista della prossima gara contro l’Atalanta. “Vai Nino!” le parole usate dal difensore nerazzurro per accompagnare la foto dell’allenamento di oggi, per spronare il compagno di squadra.

GARA IMPORTANTE – Proprio Alexis Sanchez potrebbe partire anche dal primo minuto sabato, nel caso in cui Joaquin Correa non dovesse recuperare al 100% dopo l’infortunio subìto contro il Bologna (vedi focus). Possibile riposo per Edin Dzeko, in vista della gara di martedì in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk.