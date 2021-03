Ranocchia scalda il piede in allenamento: Â«Pronto al lancio!Â»

Ranocchia scalda il piede in allenamento: «Pronto al lancio!»

Andrea Ranocchia Inter

Andrea Ranocchia si prepara in allenamento in vista di Parma-Inter di giovedì. Il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto sui suoi canali social,

PIEDE CALDO – Andrea Ranocchia si allena duramente come sempre, per farsi trovare pronto in caso di necessità. Il difensore nerazzurro, nelle seppur poche presenze in stagione, ha dimostrato di essere ancora un elemento affidabile. Anche grazie al suo piede, come dimostrato anche dalla foto pubblicata oggi dopo l’allenamento. «Pronto per il lancio!» le parole del giocatore, proprio nella posa precedente a un passaggio lungo.