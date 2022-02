Ranocchia scalda i motori in allenamento: occasione da ex?

Andrea Ranocchia si prepara in allenamento in vista della sfida contro il Genoa, squadra da cui venne prelevato proprio dall’Inter. Occasione da ex per lui venerdì?

ALLENAMENTO – Andrea Ranocchia si prepara per quella che, per lui, sarà la classica sfida dell’ex. Il difensore nerazzurro, infatti, arrivò all’Inter proprio dal Genoa nell’ormai lontano 2011. E chissà che proprio venerdì Simone Inzaghi non possa concedergli una chance, viste anche le ultime prestazioni non brillantissime di Stefan de Vrij.

Nel mentre il giocatore ha pubblicato su Instagram una foto dell’allenamento di oggi, dove lo si vede impegnato con Alexis Sanchez.