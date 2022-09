FOTO – Ranocchia, i saluti di un ex compagno all’Inter: «Grazie per i calci!»

Continuano ad arrivare copiosi i messaggi ad Andrea Ranocchia dopo l’annuncio di voler abbandonare il calcio giocato. Specialmente dagli ex compagni ai tempi dell’Inter.

GRAZIE PER I CALCI – Andrea Ranocchia è stato senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti per lo spogliatoio e per il gruppo Inter negli scorsi anni. Lo dimostrano i tanti messaggi di affetto che gli sono arrivati dopo aver annunciato la volontà di appendere gli scarpini al chiodo. Tra gli ex compagni nerazzurri che gli hanno dedicato belle parole, c’è anche il giovane attaccante Eddie Salcedo, oggi al Bari in prestito. “In bocca al lupo per il tuo futuro Andre (grazie per tutti i calci che mi hai dato)“.

Questa la storia pubblicata da Salcedo sul suo profilo Instagram ufficiale.