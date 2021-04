Andrea Ranocchia rimane ai box in Inter-Sassuolo, dopo la gara di Bologna. Ma a fine gara si unisce ai festeggiamenti dei compagni per la vittoria.

STEP BY STEP – Andrea Ranocchia torna ad accomodarsi in panchina, in Inter-Sassuolo. La disponibilità di Stefan de Vrij porta Antonio Conte a optare per Matteo Darmian titolare. Ma ciò non impedisce al numero 13 di unirsi alla gioia dei compagni, dopo il 2-1 che vale il +11 in classifica. Ecco il suo messaggio: “Un altro passo è stato fatto! 💪“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ranocchia (@andrearanocchia)