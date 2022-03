Ranocchia non si abbatte dopo il pareggio nel derby: «Forza Inter!»

Andrea Ranocchia è una delle colonne dello spogliatoio dell’Inter. L’ex capitano nerazzurro, attraverso i suoi account social, ha voluto caricare la squadra in vista dei prossimi impegni

CARICA – L’Inter non sta attraversando un momento positivo della sua stagione. Ieri, contro il Milan, è arrivato uno scialbo 0-0, con i nerazzurri che, di fatto, non si sono mai resi veramente pericolosi. In un clima di apparente sfiducia a non abbattersi è Andrea Ranocchia. Il difensore nerazzurro, attraverso i suoi account social, ha voluto lanciare un messaggio all’ambiente nerazzurro, che nelle difficoltà deve compattarsi: “Forza Inter!”. Ad accompagnare la frase le immagini di ieri sera, con la squadra ad applaudire i tifosi nerazzurri presenti allo stadio.