Ranocchia lavora duro in vista di Inter-Ludogorets, partenza dal 1′?

Condividi questo articolo

In vista della sfida di giovedì sera Inter-Ludogorets, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, Andrea Ranocchia si allena duramente come testimoniato da un suo post di oggi sul suo profilo ufficiale “Instagram”.

TRAINING – Titolare nella sfida di andata vinta per 0-2 a Razgrad, Andrea Ranocchia si prepara duramente in vista della sfida del ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma giovedì sera a San Siro. Il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto in cui è ritratto mentre si allena duramente, accompagnata da queste parole: “Training verso Inter-Ludogorets“. Il giocatore potrebbe essere schierato da Antonio Conte ancora una volta dal primo minuto, anche per preservare i titolari in vista della partita probabilmente più importante della stagione in programma domenica sera a Torino, contro la Juventus.