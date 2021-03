Ranocchia lavora coi superstiti dell’Inter: mirino puntato sul Bologna

Ranocchia e i calciatori dell’Inter non convocati in nazionale lavorano in vista della sfida di sabato 3 aprile contro il Bologna

FOCUS ON – Andrea Ranocchia è uno dei pilastri dello spogliatoio dell’Inter. Non come minutaggio, ovviamente, ma come simbolo di continuità e, a suo modo, attaccamento alla maglia. Il suo contratto è in scadenza a giugno prossimo e il club sta ragionando se prolungare l’accordo (c’è in ballo un ingaggio pesante, ma non solo, QUI lo spieghiamo bene). Il difensore di Assisi, nel frattempo, lavora assieme ai calciatori dell’Inter non convocati dalle rispettive nazionali. Obiettivo: arrivare preparati alla sfida col Bologna del 3 aprile.