Ranocchia, dopo l’infortunio tanti messaggi dall’Inter e dagli ex compagni

Dopo il brutto infortunio subito ieri nella sfida tra Napoli e Monza (vedi articolo), Andrea Ranocchia ha ricevuto tanti messaggi di sostegno. Soprattutto da parte dei suoi ex compagni all’Inter.

FORZA! – Andrea Ranocchia è già pronto a lottare per recuperare dal brutto infortunio subito ieri contro il Napoli e a tornare in campo il prima possibile. Con l’aiuto anche dei suoi ex compagni all’Inter, che hanno lasciato diversi messaggi di sostegno al giocatore. Tra questi Danilo D’Ambrosio, Nicolò Barella, Romelu Lukaku e anche il Vicepresidente Javier Zanetti.

Qui sopra i messaggi dei nerazzurri per l’ex compagno di squadra.