Ranocchia gonfia il petto dopo Fiorentina-Inter: «Obiettivo centrato»

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia Inter

Andrea Ranocchia ha pubblicato un post sul suo account Twitter per festeggiare la vittoria nerazzurra in Fiorentina-Inter. La squadra di Antonio Conte ottiene il pass per i quarti di finale, dove affronterà il Milan di Stefano Pioli

GALLINA VECCHIA – Una piacevole conferma per Andrea Ranocchia, che in Fiorentina-Inter di Coppa Italia ha proposto una prestazione ordinata e sicura, aiutando la sua squadra a centrare un obiettivo cruciale: i quarti di finale. La squadra di Antonio Conte affronterà il Milan nel prossimo turno.