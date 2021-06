Ranocchia, festa rinnovo: «Inter ancora insieme!» I compagni lo celebrano

Da stasera è ufficiale il rinnovo di Ranocchia con l’Inter per un’altra stagione (vedi articolo). Il difensore, attraverso il suo account Instagram, festeggia il prolungamento e riceve le celebrazioni dei compagni.

SI PROSEGUE – Andrea Ranocchia, così come Danilo D’Ambrosio, resterà all’Inter per un’altra stagione. Questo porta il difensore umbro a essere il giocatore con la più lunga militanza in nerazzurro, dove è arrivato nel gennaio del 2011. “INTER ANCORA INSIEME!”, il suo messaggio da Instagram. Al post hanno risposto alcuni suoi compagni: “Daje rana”, il commento di Radja Nainggolan, mentre Federico Dimarco (di rientro dal Verona) gli ha scritto “Che giocatore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Ranocchia (@andrearanocchia)