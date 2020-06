Ranocchia fa il conto alla rovescia: “Inter-Sampdoria, mancano 3 giorni”

Ranocchia ha avuto poco spazio in questa stagione, ma rappresenta un elemento importante per lo spogliatoio. Il difensore scandisce i tempi su Instagram verso Inter-Sampdoria, partita che segnerà la ripresa della Serie A per i nerazzurri. Di seguito il suo post sul noto social network

VERSO LA SERIE A – Il pareggio contro il Napoli in Coppa Italia ha decretato l’eliminazione dalla competizione. L’Inter, però, non ha intenzione di arrendersi in campionato, come dimostra il conto alla rovescia di Andrea Ranocchia su Instagram. Il difensore ha pubblicato, infatti, una foto dell’allenamento in cui è ritratto insieme a Padelli, Borja Valero e Biraghi. Come didascalia compare “-3”, esattamente i giorni che mancano a Inter-Sampdoria.