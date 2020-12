Ranocchia esulta per la prestazione dei compagni: “Grande vittoria!”

Andrea Ranocchia celebra la vittoria dell’Inter contro lo Spezia. Ecco la sua esultanza a fine partita.

VITTORIA – Andrea Ranocchia si unisce al coro di esultanza al termine di Inter-Spezia, sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri. Anche se non scende in campo, il difensore si dimostra sempre un grande uomo spogliatoio, incitando i compagni in ogni frangente. Ecco il suo messaggio a fine partita: