Ranocchia e l’isolamento fiduciario: videochiamata con un ex compagno

Andrea Ranocchia, come i suoi compagni, continua con l’isolamento fiduciario dopo il focolaio di Coronavirus in casa Inter. Oggi, ad aiutarlo a passare la giornata, ci ha pensato un suo ex compagno di squadra in videochiamata: Yuto Nagatomo.

COMPAGNI DI SQUADRA – Andrea Ranocchia e Yuto Nagatomo. Ex compagni di squadra, ma sempre grandi amici. Come dimostra proprio la foto pubblicata dal difensore nerazzurro nelle stories del suo profilo ufficiale “Instagram”. Una bella videochiamata per aiutare Ranocchia a trascorrere più leggermente questo periodo di isolamento fiduciario, necessario dopo il focolaio di Coronavirus scoppiato in casa Inter.