Ranocchia dopo Inter-Torino: “Vittoria fondamentale, ora testa al Real”

Andrea Ranocchia Inter

Dopo la sofferta vittoria contro il Torino, Andrea Ranocchia ha voluto esprimere sui social tutta la sua euforia. Ora testa alla gara di mercoledì, in Champions League, contro il Real Madrid

PAZZA INTER – Inter-Torino è finita 4-2, ma la squadra nerazzurra ha sofferto per circa un’ora contro la formazione di Marco Giampaolo. Andrea Ranocchia, schierato titolare contro i granata, è apparso piuttosto ingolfato. Nonostante questo, l’esperto difensore nerazzurro ha voluto esprimere tutta la sua gioia per i tre punti a mezzo Instagram: “Vittoria fondamentale per il nostro percorso! Ora testa alla Champions“.