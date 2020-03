Ranocchia con la Lega Serie A: “Tutti uniti per la stessa squadra”. Con 3 ruoli

Ranocchia si unisce al nutrito gruppo di calciatori che sta condividendo un messaggio positivo in tempi difficili. Il difensore dell’Inter segue la campagna della Lega Serie A contro il nemico Coronavirus

WE ARE ONE TEAM – In questo periodo di pandemia da Coronavirus si fa il tifo per una sola squadra. Nulla di calcistico, anzi. Tre ruoli diversi in campo. Due particolarmente e attivamente coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria. L’altro chiamato a non aggravare la situazione restando a casa. Oggi questo è il ruolo dei calciatori, tra gli altri. Anche Andrea Ranocchia sposa il messaggio della Lega Serie A e la sua campagna #WeAreOneTeam (“noi siamo una squadra”, ndr), che si unisce al più noto #IoRestoACasa a livello nazionale. Il centrale difensivo dell’Inter lancia il suo messaggio:“Tutti uniti per la stessa squadra: medici, infermieri, cittadini”. Di seguito il post pubblicato da Ranocchia su Instagram.