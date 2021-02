Ranocchia, il commento post Inter-Genoa: Â«Vittoria che vale molto!Â»

Ranocchia, il commento post Inter-Genoa: «Vittoria che vale molto!»

Andrea Ranocchia Inter

Andrea Ranocchia, nonostante non sia sceso in campo durante Inter-Genoa, ha voluto commentare comunque la prestazione dei compagni di squadra, vittoriosi per 3-0.

SOSTEGNO – L’unità del gruppo dell’Inter di Antonio Conte si nota anche nelle piccole cose. Come un post social di Andrea Ranocchia, sempre più uomo spogliatoio. Il difensore nerazzurro ha pubblicato sui suoi canali social un commento di sostegno nei confronti dei compagni di squadra, vittoriosi per 3-0 oggi a San Siro contro il Genoa: «Un’altra vittoria che vale molto!».