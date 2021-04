Ranocchia, bicchiere mezzo pieno: «Tutti i punti sono importanti!»

Andrea Ranocchia esulta dopo il pareggio dell’Inter a Napoli. Il difensore nerazzurro guarda il bicchiere mezzo pieno e celebra il punto raccolto in casa degli azzurri.

UN PUNTO IN PIÙ – Andrea Ranocchia guarda al bicchiere mezzo pieno, dopo Napoli-Inter. Il difensore nerazzurro esulta per il punto raccolto, che mantiene a +9 il vantaggio in classifica. Un punto quindi molto importante, specie se arriva in un campo storicamente difficile per i nerazzurri. Ecco le parole del difensore, attraverso un post su Twitter: “Tutti i punti sono importanti! Avanti Inter 💪💪 #ForzaInter #Inter #NapoliInter #SerieA #SerieATim”.