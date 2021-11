Ranocchia, altra prestazione sontuosa: «Partita difficile, grande vittoria!»

Ranocchia ha offerto un’altra grande prestazione al posto dell’infortunato de Vrij. Attraverso i propri social, il difensore centrale ha sottolineato l’importanza di questo successo dei nerazzurri (vedi articolo).

BALUARDO – Dopo la sontuosa prestazione offerta contro il Napoli di Luciano Spalletti, Andrea Ranocchia è stato chiamato in causa anche questa sera per il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e ha risposto presente. L’Inter ha vinto per 2-0 grazie a una doppietta di Edin Dzeko e il difensore ha chiuso a chiave l’area di rigore nerazzurra con grandi interventi e un ottimo senso della posizione. Sul proprio account Twitter, il classe ’88 ha postato quattro foto della sfida e ha scritto: “Partita difficile! Grande vittoria! Forza Inter”. Un risultato che spinge l’Inter verso gli ottavi di finale e regala una grande serata di calcio europeo a tutti i tifosi interisti (vedi articolo). Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia