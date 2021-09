Ranocchia si allena ad Appiano Gentile: «Vigilia di Champions League»

L’esordio in Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi è ormai alle porte. Ranocchia, ad Appiano Gentile, si prepara in vista del grande impegno contro il Real Madrid

VIGILIA − Manca sempre meno all’esordio in Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi. Domani a partire dalle 21.00, ci sarà la grande sfida contro il Real Madrid. Una sorta di classica del calcio europeo, visto che sarà il terzo incontro in due anni. I nerazzurri vogliono e devono partire subito forte per iniziare al meglio questa avventura, che lo stesso presidente Steven Zhang ha ricordato tramite un messaggio motivazionale (vedi articolo). Andrea Ranocchia, leader dello spogliatoio nerazzurro, ha caricato l’ambiente pubblicando su Instagram due foto con tanto di didascalia: «Vigilia di Champions League».