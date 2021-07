Radu in uscita dall’Inter? Intanto scalpita sui social: «Mi manca il campo!»

Radu deve ancora conoscere il suo futuro all’Inter e potrebbe trovare presto una nuova squadra in cui giocare titolare. Sul proprio profilo Instagram, il portiere romeno dimostra di non vedere l’ora di tornare in campo.

FAME DI CALCIO – Il ruolo di secondo portiere dell’Inter in questo momento è occupato da Ionut Andrei Radu, ma la sua posizione rimane in bilico. Sul portiere c’è l’interesse della Real Sociedad, situazione da valutare perché negli ultimi giorni la trattativa sembra essersi raffreddata (vedi articolo). In caso di partenza, l’Inter potrebbe cautelarsi con l’arrivo di Luigi Sepe, anche se sul portiere del Parma c’è molta concorrenza (vedi articolo). Mentre attende di conoscere il proprio futuro, Radu posta una foto che lo ritrae con la maglia da allenamento dell’Inter, sottolineando la sua volontà di tornare presto in campo: «Mi manca il gioco». Queste le sue parole, accompagnate da due pallini nerazzurri. Voglia di campo o voglia di Inter? Di seguito il post dal suo profilo ufficiale di Instagram.

