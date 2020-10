Radu prende già le misure? La foto con la maglia dell’Inter

Quest’estate Ionut Radu è ritornato all’Inter. Dopo diversi anni in prestito nella provincia italiana, il 23enne è pronto a vestire i panni del secondo portiere, dietro l’intoccabile Handanovic. Ecco la foto con la maglia 2020/21.

PRONTO – Ionut Radu proviene dal vivaio Inter ed è tornato alla base in estate dopo tre anni. Prima 22 presenze in Serie B con l’Avellino, poi un periodo complessivamente positivo al Genoa. In una stagione e mezza di Serie A ha giocato 50 partite, prima del semestre sabbatico a Parma nel 2020. Nonostante alcune incertezze legate alla giovane età (è classe 1997), Radu dà l’impressione di aver intrapreso un buon percorso di maturazione. Il 23enne deve ancora lavorare su diversi elementi della sua presenza sulla linea di porta: in primis, limitare l’esuberanza nelle uscite. In ogni caso, l’Inter lo ha scelto come secondo portiere per la stagione 2020/21. Difficilmente toglierà il posto a Samir Handanovic, numero 1 e capitano. Ma, nel frattempo, il giovane rumeno prende le misure con la nuova maglia. Che tra l’altro ha già indossato: il suo esordio in nerazzurro (unica presenza finora) risale al 14 maggio 2016, in casa del Sassuolo all’ultima del campionato. Ecco la foto, accompagnata dal commento: “Mi sta bene 😁⚫️🔵 #forzainter”.