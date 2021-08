Pistocchi: «Se a Lukaku offrono il doppio errore tenerlo»

Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Inter con il suo futuro appeso a un filo. Il Chelsea fa sul serio e sembra pronto a offrire 130 milioni di euro per riportare in maglia blues Big Rom. Su Twitter i tifosi sono scettici su un possibile sostituto e Maurizio Pistocchi ha parlato della situazione del belga.

POSSIBILE SOSTITUTO – Pistocchi è sempre molto attivo sul suo profilo twitter e questa volta il giornalista ha lanciato un sondaggio riguardante la situazione di Lukaku. Tre opzioni quelle messe da Pistocchi che riguardano cosa fare con Big Rom: la prima è sostituirlo con Dusan Vlahovic, la seconda con Duvan Zapata la terza tenerlo e non cederlo.

Il Chelsea sembra disposto a offrire all’Inter 130mln€ per Lukaku e per sostituirlo si fanno i nomi di Vlahovic (2000) e Zapata (1991) : voi cosa fareste? ‘Notte — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 4, 2021

Sotto il tweet poi Pistocchi ha risposto a vari commenti analizzando la situazione di Lukaku e quali potrebbero essere le soluzioni. «Ho visto una prima punta di 26 anni che può essere il nome giusto ma chi è non lo dico neanche sotto tortura. Se il Chelsea offre a Lukaku il doppio dello stipendio sarebbe un errore tenerlo. E con 50mln€ Marotta potrebbe prendere Vlahovic (2000, vedi articolo) oppure dire a Ausilio che gli presenti 5 nomi per fare una squadra competitiva. Alla Juve il lavoro di Antonio Conte diede buoni risultati anche negli anni successivi al suo addio… è sempre la società che fa la differenza». Insomma anche Pistocchi ha detto la sua spianando già la strada per il dopo-Lukaku (vedi articolo) facendo varie ipotesi e tracciando varie strade da seguire.