Pistocchi: “Inter e Juventus, singoli Sassuolo esaltati in calcio collettivo”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha pubblicato un messaggio su Twitter elogiando il gioco espresso dal Sassuolo contro Inter e Juventus

TWEET – Queste le parole del giornalista Maurizio Pistocchi sulle partite giocate dal Sassuolo contro Inter e Juventus. “Contro Inter e Juventus, il gioco del Sassuolo ha esaltato i singoli in una idea di calcio collettivo. E, contro la Juve, messo alle corde una squadra di Campioni che ancora non credono nell’importanza del gioco. Come parecchi tifosi e quasi tutti i giornalisti“.