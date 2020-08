Pistocchi attacca Conte: “Così una sola su 4. Come negli ultimi 25 anni…”

Maurizio Pistocchi ha criticato Antonio Conte per una scelta consueta adottata anche in Siviglia-Inter, finale di Europa League

TWEET – Queste le parole di Maurizio Pistocchi sul modulo utilizzato da Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in Siviglia-Inter, finale di Europa League persa dalla squadra nerazzurra. “4 squadre sono arrivate in finale di EuropaLeague e Champions, una sola si disponeva con il 3:5:2. Come negli ultimi 25 anni, in Europa così non si vince. 🏆“.