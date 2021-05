Dopo le parole di Antonio Conte, che ha salutato tutto l’ambiente nerazzurro, stanno arrivando gradualmente i messaggi di addio e ringraziamento da parte di tutti i calciatori. Ecco quello (sintetico ma importante) di Andrea Pinamonti

SIMBIOSI – Persino Andrea Pinamonti ha voluto salutare Antonio Conte, dopo il suo addio all’Inter. L’ex Genoa e Frosinone ha giocato pochissimo quest’anno, ma non ha mai nascosto di essere cresciuto tantissimo col tecnico pugliese in panchina. Le parole di Pinamonti «Grazie Mister!» sono sintetiche ma misurano la grandissima simbiosi tra lo spogliatoio nerazzurro e il suo ex allenatore, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di questo club (come sottolineato dall’Inter stessa).

