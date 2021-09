Pessina scherza dopo Inter-Atalanta: «Bastoni, la maglia solo a fine partita!»

Pessina e Bastoni non sono stati tra i più brillanti in Inter-Atalanta, ma i due (ner)azzurri non smettono di esserlo fuori dal campo. Il centrocampista atalantino “provoca” a modo suo il difensore interista

AMICI CONTRO – Compagni nella Nazionale Italiana campione d’Europa, Matteo Pessina scherza con Alessandro Bastoni dopo il 2-2 di Inter-Atalanta a San Siro. Il centrocampista dell’Atalanta utilizza tre scatti della partita per ricordare ironicamente al difensore dell’Inter che in Serie A non sono compagni ma avversari: “Grande battaglia alla scala del calcio. Ora Champions League! Alessandro Bastoni, la maglia solo a fine partita”. Anche per questo motivo, i due si sono battuti finché rimasti in campo, senza rinunciare a colpi e polemiche di campo.

Questo il post – con le tre foto – pubblicato da Pessina attraverso il proprio account Instagram.