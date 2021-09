Perisic, orgoglio per la fascia da capitano della Croazia: «Onore e privilegio!»

Perisic è sceso in campo contro la Slovenia con la fascia da capitano al braccio. Su Instagram, l’esterno dell’Inter si è detto orgoglioso di questo importante riconoscimento.

CAPITANO – Ivan Perisic non ricorderà Croazia-Slovenia come una normale partita in nazionale. L’esterno dell’Inter infatti ha avuto l’onore di indossare la fascia da capitano della propria nazionale, un orgoglio assoluto per un giocatore che ama visceralmente il proprio paese come lui. Su Instagram, Perisic ha postato alcune foto della partita di ieri (vinta per 3-0, vedi articolo), accompagnate dalle parole: “Grande onore e privilegio”. Ora è arrivato il momento di rituffarsi nel mondo nerazzurro e di mettersi di nuovo a disposizione di Simone Inzaghi, ancora più motivato dopo questo riconoscimento. Di seguito il post dal suo account Instagram ufficiale.

