Perisic non si arrende dopo Bologna: «Inter, ora più che mai»

Perisic ha segnato l’illusorio gol del vantaggio in Bologna-Inter dopo appena tre minuti, ma purtroppo non è bastato per portare a casa punti. L’esterno croato, via Instagram, prova a dare la carica per il finale di stagione.

NON È FINITA FINCHÉ NON È FINITA – Ivan Perisic non vuole mollare. L’esterno croato, uno dei più continui in stagione, si augura che Bologna-Inter non faccia calare il sipario sulla corsa per il titolo col Milan in Serie A.

“Ora più che mai”, il messaggio pubblicato da Perisic sul suo account ufficiale Instagram, assieme a una foto che lo ritrae assieme ai compagni nell’esultanza per il momentaneo 0-1 al Dall’Ara.