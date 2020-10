Perisic e Brozovic con la Croazia: ecco il post dell’esterno dell’Inter

Ivan Perisic Inter

Perisic e Brozovic non sono riusciti a lasciare il segno nella partita di ieri tra Croazia e Svizzera, ma rappresentano elementi importanti per la loro Nazionale. L’esterno dell’Inter ha pubblicato una bella foto sul suo profilo Instagram in cui è raffigurato insieme ad alcuni suoi compagni

TRA ALLENAMENTO E CAMPO – Hanno giocato poco ieri Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. I due centrocampisti non sono stati prime scelte per la Croazia che affrontava la Svizzera. L’esterno, che sta cercando di recuperare le gerarchie con la maglia dell’Inter sulla fascia sinistra, ha pubblicato su Instagram una bella foto dell’allenamento. Oltre ai due nerazzurri, tra gli altri, spicca Luka Modric.