Per Lautaro Martinez niente mercato ma… rientro! «Chau Argentina»

Lautaro Martinez è oggetto di voci di mercato questa sera (vedi articolo). Tuttavia l’attaccante, tramite Instagram, saluta l’Argentina e anticipa il suo rientro all’Inter.

DI RITORNO – L’Inter riprenderà ad allenarsi lunedì e ci sarà anche Lautaro Martinez. L’attaccante ha concluso oggi le sue vacanze in patria, dopo aver vinto tre settimane fa la Copa América al Maracanà contro il Brasile. «Chau», la sua storia su Instagram, con la bandiera dell’Argentina a salutare il suo Paese. Per lui, adesso, c’è il viaggio su un aereo privato e il ritorno a breve in Italia. Simone Inzaghi, quindi, fra poco più di quarantotto ore potrà conoscere anche il Toro.