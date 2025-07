Pavard, riferimento all’Inter?: «Il sole tornerà a splendere anche…»

Benjamin Pavard rompe il silenzio dopo il caos durante il finale dell’Inter al Mondiale per Club attraverso un particolare messaggio pubblicato sui social.

RIFERIMENTO – Chissà se la tempesta a cui fa riferimento Benjamin Pavard, nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha a che fare con le turbolenze verificatesi all’interno dell’ambiente interista nell’ultimo periodo. Potrebbe essere una semplice didascalia, utilizzata senza fare troppe congetture, ma non sempre tutto è casuale. Forse il difensore francese, che al termine del Mondiale per Club non si è separato dalla sua squadra nel migliore dei modi, ha colto l’occasione per lanciare un messaggio a tifosi e compagni.

Allusione social all’Inter di Pavard? Ecco il post e i ‘particolari’ like ricevuti

IL MESSAGGIO – Insieme a delle foto che lo ritraggono in vacanza, in un’esotica location al tramonto, Pavard ha scritto: «Anche dopo le peggiori tempeste il sole tornerà a splendere». L’allusione potrebbe essere legata al disordine generato all’interno dello spogliatoio dell’Inter dalle dichiarazioni del capitano Lautaro Martinez, scagliatosi contro Hakan Calhanoglu e, forse, anche contro lo stesso difensore francese. Non è passata inosservata, infatti, la foto pubblicata da Pavard qualche settimana fa, quando giocava serenamente a padel mentre l’Inter – da lui abbandonata in America a causa di un infortunio – veniva eliminata dal Mondiale per Club dal Fluminense.

I LIKE – Ci si chiede, ora, se quel “sereno” di cui parla il giocatore sia già davvero tornato. Intanto, in questo senso, è importante segnalare anche i “like” al post di alcuni compagni nerazzurri, come Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Aurel Bisseck. Manca, invece, quello di capitan Lautaro.