Pavard: «Ci rialzeremo, grazie agli interisti. Forza Inter sempre!»

Pavard dispiaciuto dopo l’umiliazione in finale di Champions League tra Psg e Inter. Il francese, sui social, ha speso queste parole parlando anche di reazione e di rialzare la Beneamata.

IL GIORNO DOPO LE PAROLE DI PAVARD – Dopo l’umiliante serata di ieri e le sconcertanti parole nel post-partite, da Nicolò Barella allo stesso Simone Inzaghi, inizia anche la sfilata social da parte degli altri giocatori. Benjamin Pavard, sul suo account Instagram, è ritornata sulla finale di Champions League scrivendo questo: «Una serata difficile, una sconfitta dura da accettare e da digerire, un risultato pesante nel cuore, contro un avversario fortissimo. Fa male, tanto. Non era questo il sogno, non era questo il finale che avremmo voluto vivere. Ma anche nelle notti più buie, l’amore per questi colori brilla più forte che mai dentro di noi. Grazie di cuore a tutti interisti, a chi ha cantato con passione, a chi ha creduto in noi fino alla fine. Ci rialzeremo, insieme, più forti e uniti di prima. Perché l’Inter non si abbandona mai. Forza Inter, per sempre». Per commentare un’umiliazione del genere bastava un solo giocatore davanti alle telecamere e dire: “Siamo stati umiliati, chiediamo scusa ad ogni singolo tifoso interista”. Ma bisogna far lavorare anche i SMM…